الشهيد الــ355.. "الأطباء" تنعى أستاذ الفارما بطب القاهرة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
منى صموئيل

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عصام فؤاد علي، أستاذ الفارما بطب القاهرة والذي توفي بمستشفي قصر العيني التعليمي الجديد نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور عصام فؤاد علي، الطبيب رقم الــ(355)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.


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