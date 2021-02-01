اختيار خبير مصري رئيسًا للجنة التحكيم في البرنامج العالمي ستيفي أوورد للإبداع

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تم اختيار خبير الطاقة والصناعة المصري المقيم بالكويت الكيميائي عمرو صلاح الدين هيكل رئيسًا للجنة التحكيم في البرنامج العالمي ستيفي أوورد

وهي من أفضل برامج جوائز الإبداع في العالم.



يتمتع عمرو هيكل بأكثر من 27 عامًا من الخبرة في العمل في صناعة النفط والغاز لشركات مثل هاليبرتوون وشلمبيرجير وبيكر هيوز عمل في معظم دول الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وشمال إفريقيا وأذربيجان. خلال حياته المهنية، ركز على التطورات التكنولوجية الجديدة التي تقلل التلوث وتحسن التشغيل.

عمرو هو زميل وكيميائي معتمد في الجمعية الملكية للكيمياء في المملكة المتحدة. عضو كامل في جمعية سيجما اكس اي جمعية الشرف الدولية في البحث العلمي الامريكية ايضا هو زميل ومدير معتمد في معهد الإدارة المعتمد بالمملكة المتحدة هو أيضا عضو وعالم مسجل في معهد العلوم والتكنولوجيا بالمملكة المتحدة.



نتج عن مساهمته أثناء عمله في شركة سوائل الحفر الكويتية فوز هذه الشركة بجائزة ستيفي الذهبية لعام 2020، على الصعيد الشخصي، حصل عمرو مؤخرًا على جائزة من الحكومة الكويتية لإعادته لوحة قيّمة للفنان الراحل الكويتي عيسى صقر وجدها بعد أن تم سرقتها ايام الغزو العراقي.

