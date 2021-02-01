تعرف على أماكن انقطاع المياه في المنصورة غدا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
محمد كشك
تشهد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية انقكاع المياه غدا لمدة 8 ساعات.

اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه سيتم غدا الثلاثاء الموافق 2 فبراير قطع المياة عن بعض المناطق
بالمنصورة وعدد من الوحدات المحلية بمركز المنصورة لإجراء اعمال الصيانة للوحات الجهد المتوسط المغذى لرافع مياة سندوب بالمنصورة وذلك فى المدة من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 5 مساء.

واوضح محافظ الدقهلية ان المناطق المتأثرة بانقطاع المياة هى نطاق الوحدات المحلية لقرى نقيطة وكوم الدربى وبرق العز بمركز المنصورة، ومنطقة مصانع سندوب والمستشفى العسكرى وقوات الامن المركزى بسندوب وكذا الوحدات العسكرية على طريق السنبلاوين حتى قرية البقلية ومطار شاوة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءا على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.

هذا وقد وجه محافظ الدقهلية لرؤساء مركز المنصورة واحياء مدينة المنصورة للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب وقطاع الكهرباء بالدقهلية لسرعة العمل وانهاء الاعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة اخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

واكد محافظ الدقهلية على اهمية اتباع الاصول الفنية الواجبة لاعمال الصيانة التى سيتم تنفيذها.

هذا وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه والوحدات المحلية التابعة والمصالح والمستشفيات والمخابز، نطاق هذه المناطق بضرورة العمل اتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.

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