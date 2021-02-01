فيكتور فونت يعلق على تسريب عقد ميسي

علق فيكتور فونت، المرشح لرئاسة نادي برشلونة، على تسريب الصحافة الإسبانية لعقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد العملاق الكتالوني.









وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قد كشفت أن ميسي وقع مع برشلونة في 2017 على عقد بإجمالي يزيد عن 555 مليون يورو لمدة 4 مواسم.









وأكدت الصحيفة، أن راتب ميسي السنوي وصل إلى 138 مليون يورو متضمنًا المتغيرات.









وكتب فونت، على حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ليونيل ميسي يستحق كل يورو يستلمه من برشلونة، إنه لم يضر النادي بل على العكس تمامًا، هو أفضل لاعب في التاريخ ونريده أن يستمر معنا إلى الأبد".



