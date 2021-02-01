الكهرباء : 1.07 مليون طلب لتركيب العداد الكودي بدلا من نظام الممارسة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:04 م
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
الفجر الاقتصادي

قا لت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المنصة الالكترونية لتسجيل طلبات التحويل من نظام الممارسة إلى العداد الكودي تلقت منذ فتحها وحتي الآن  نحو 1.07 مليون طلب.

 

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اعلنت عن فتح منصة الالكترونية لتسجيل لطلب عداد الكودي بالنسبة لأصحاب وحدات السكنية التى تعتمد على  نظام الممارسة لاحتساب معدلات الاستهلاك في يوليو 2020، وأرجأت أغلاقها حتى  مارس 2021؛ لتشجيع المواطنين الذين قدموا طلبات التصالح في مخلفات البناء الاستفادة من هذا الأمر.

 

 

وأوضحت وزارة الكهرباء، أن جميع الطلبات التى تم تسجيلها " شملت جميع شركات توزيع الكهرباء التسع بإجمالي 2.450 مليون وحدة عقارية"، مشيرة إلى على سرعة إستكمال الإجراءات لتنفيذ كافة طلبات التحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية للإنتهاء منها فى أقرب وقت ممكن .

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