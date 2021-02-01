حنفي جبالي: التعاون بين مؤسسات الدولة يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
حنفي جبالي.. التعاون بين مؤسسات الدولة يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية

رئيس المحكمةالدستورية.. المستشار جبالي قامة قانونية تضيف وتثري الحياة السياسية

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب  صباح اليوم  وفد المحكمة الدستورية العليا برئاسة السيد المستشار سعيد مرعي  رئيس المحكمة الدستورية العليا ،والسادة المستشارون نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا،  بحضور وكيلي المجلس السيد المستشار احمد سعد الدين، والسيد النائب محمد أبو العينين، كما حضر اللقاء السيد المستشار احمد مناع أمين عام مجلس النواب.

في مستهل اللقاء قدم  المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية التهنئة للسيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، بمناسبة تولى سيادته رئاسة مجلس النواب، مؤكدا ان المحكمة الدستورية تعتز بان يتولى رئيسها الأسبق  رئاسة مجلس النواب ، قائلا: "المستشار  جبالي قامه قانونية تضيف وتثري الحياة النيابية" ،متمنيا لسيادته كل التوفيق والنجاح في هذه المهمة الوطنية.

ومن جانبه أعرب  المستشار الدكتور حنفي جبالي عن شكره وتقديره للسيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا والسادة المستشارين على هذه التهنئة الغالية ،  قائلا: "ان زيارة رئيس المحكمة الدستورية تؤكد مدى واهمية  التنسيق والدعم المستمر بين  كافة مؤسسات  الدولة  " 

 واكد المستشار جبالي حرص مجلس النواب على التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية على النحو الذي يحقق الصالح العام للدولة المصرية.

وفي ختام اللقاء قدم السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا  درع المحكمة، الى السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. 

وجدير بالذكر أن السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي،  قد سبق لسيادته قبل توليه رئاسة مجلس النواب التدرج في عدة مناصب قضائية حتى وصل لمنصب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس المحكمةالدستورية حنفي جبالي النواب المستشار جبالي المجلس الحياة السياسية

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ حوالي 18 ساعة

خلال ساعات.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من المونديال

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد سمير يكشف طلب مفاجئ من شيكابالا في مباراة الزمالك وطلائع الجيش بكأس مصر

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

جريزمان يتغنى بميسي ويصفه بالأسطورة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل .. الفضة تخطف بريق"الذهب" وتحقق ارتفاعات غير مسبوقة

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

فيكتور فونت يعلق على تسريب عقد ميسي

منذ 35 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل- الفيفا يعلن قائمة الاهلي الرسمية لكأس العالم للأندية

منذ 37 دقيقة

كلوب يعلق على إنجاز صلاح القياسي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 16 ساعة

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس الدستورية العليا: الدولة دعمت مؤتمر رؤساء المحاكم الإفريقية ماديا ومعنويا

"جبالي": عقد مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية كل عام كمنتدى دائم

"السيسي" يؤكد لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية أهمية تعزيز دور القانون بالقارة

رئيس الدستورية العليا: "السيسي" حذر الوفود الإفريقية من تفشي الإرهاب بالقارة

"السيسي": أدعو مؤسسات التمويل الدولية لزيادة الاستثمار في إفريقيا

رئيس جامعة الفيوم يهنئ "جبالي" لرئاسته مجلس النواب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

عاجل- الفيفا يعلن قائمة الاهلي الرسمية لكأس العالم للأندية

خلال ساعات.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من المونديال

10:45 ص

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

10:01 ص

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

09:19 ص

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

09:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع