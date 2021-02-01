عاجل- الفيفا يعلن قائمة الاهلي الرسمية لكأس العالم للأندية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القوائم النهائية للأندية التي من المقرر أن تشارك في منافسات كأس العالم للأندية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

ويشارك الأهلي بطل أفريقيا، في النسخة الحالية من مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه، ويستعد لمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل على ملعب "المدينة التعليمية".

ووفقًا لما جاء في الموقع الرسمي لـ"فيفا"، تواجد النيجيري جونيور أجايي، ضمن القائمة النهائية للنادي الأهلي التي ضمت 23 لاعبًا، بينما تم استبعاد وليد سليمان جناح الفريق لعدم اكتمال شفائه كما تم استبعاد محمود وحيد ايضا.

وجاءت قائمة النادي الأهلي النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.

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