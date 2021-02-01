برلمانية: نجاح الدولة في تنظيم نهائي مونديال كأس العالم لكرة اليد رسالة قوية للعالم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة


أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتنظيم الرائع والراقى لبطولة كأس العالم لكرة اليد، مُشيرة إلى أن هذا التنظيم يُعتبر رسالة مباشرة للعالم بأكمله بأن مصر قادرة على تنظيم حدث رياضى ضخم مثل هذا الحدث في وقت لا تزال جائحة "كورونا" تفرض قيودا على حركة ونشاط البلدان حول العالم.

وأوضحت "درويش "، خلال البيان الصادر لها، أن المنتخب الوطني أرهق الكبار في البطولة، حيث قدم إداء مميزا في مبارياته المختلفة، فطوال الـ6 مباريات التي خاضها الفراعنة، ظهر بشكل لائق ومميز، خسر فيها مباراتين بفارق بسيط، كما نجح في الفوز بـ4 مباريات، على فرق كبرى، ليسطر المنتخب الوطني اسمه ليكون منتخب «الفراعنة» المنتخب الأفريقي الوحيد الذي وصل إلى دور ثمن النهائي.

وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تنظيم مصر المميز للبطولة كان له ميزة آخرى استفادت منها مصر، حيث كانت أكبر مروج للسياحة في الوقت الحالي، بالرغم من أنها تقام بدون جمهور، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، وما نتج عنها من شل حركة السياحة في العالم أجمع، إلا أن لاعبي المنتخبات الآخرى المشاركة والتقاطهم لبعض الصور التذكارية في الأماكن السياحة كانت لها أهمية كبرى في نقل صورة سياحة لائقة بمصر.

وأشارت النائبة إلى أن تلك الأحداث تكون متابعة بشكل عالمي من جميع الدول، مما يعكس عن مصر أنها آمنة في ظل أزمة كورونا، وكما قال الرئيس السيسي: «هذه رسالة نؤكد من خلالها بكم ومعكم أن العالم أصبح قادرا على التعايش في ظل الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا، وأننا سنتجاوز تلك المحنة بإذن الله أكثر تماسكا وتكاملا في مختلف التحديات، وأكثر تفهما لقيمة الحياة والتعايش السلمي والآمن بين الشعوب.

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