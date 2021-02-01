استيراد وإنتاج.. ٣ تحركات مصرية جديدة بشأن لقاح كورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم

عدة تحركات اتخذتها الدولة المصرية خلال الساعات الأخيرة بشأن توفير لقاح كورونا سواء من خلال الإنتاج أو الاستيراد، وذلك ضمن استعدادات وزارة الصحة لمكافحة الوباء.

تكثيف جهود الحصول على لقاح كورونا
وخلال اجتماع له مع عدد من المسئولين، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الجهود الخاصة بالحصول على أفضل اللقاحات العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماعه بكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي.


مصر قاعدة منتجة لأفريقيا
وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن لقاح أسترازينيكا إنتاج شركة serum institute الهندية، مطابق لمواصفات إنتاج التحالف الدولي جافي، مشيرة إلى التفاوض مع الهند لتكون مصر إحدى القواعد المنتجة للقاح في إفريقيا.


كما أعلنت عن زيارة مرتقبة إلى الهند وعقد اتفاقيات هامة جدًا، خلال الفترة المقبلة، متابعة: "وفقًا للجدول المعلن بشكل رسمي ستكون هناك أخبار جيدة وانفراجة وتوسع في اللقاحات في مصر".

شحنات تصل مصر قريبا
وحسب وزارة الصحة والسكان، فقد حصلت مصر على خطاب رسمى من التحالف الدولى للقاحات بوصول شحنات كبيرة من لقاح كورونا ليعطى مزيد من التوسع فى اللقاحات داخل الدولة المصرية وذلك خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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