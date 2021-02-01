وعد جديد من تحالف "فايزر- بيونتيك" للاتحاد الأوروبي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:00 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

قال تحالف "فايزر- بيونتيك"، اليوم الاثنين، إنه يعد الاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 75 مليون جرعة لقاح إضافية في الربع الثاني من العام، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة في سنغافورة، إمكانية استخدام اللقاح المطور من قبل شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، في حملة التطعيم في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد.

 

وقالت الوزارة في بيان إن لجنة التقييم الطبي المعنية بالتطعيم قدمت استنتاجاتها التي تشير إلى أن نسبة فعالية اللقاح المذكور تقدر بـ 95% ويمكن استخدامه لأشخاص تزيد أعمارهم على 16 سنة.

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