وزير الشباب والرياضة يتفقد الملعب بحديقة الطفل

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
أسماء قورة


تفقد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه نائب محافظ القاهرة والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ملعب كرة قدم خماسي بحديقة الطفل.

تفقد صبحي ملعب الكرة بعد الإنتهاء منه، وتركيب أعمدة الانارة الخاصة به، مع الانتهاء من تركيب الشبك الخاص بالملعب.

أكد صبحي، أنه تابع بنفسه الإنتهاء من ملعب الكرة لخدمة زائري الحديقة بعد افتتاحها، حيث تعتبر الحديقة متنفسًا لساكني المنطقة، مضيفًا أن وزارة الشباب والرياضة تعمل دائما من اجل توفير افضل خدمه للمواطنين.

وزير الشباب والرياضة يتفقد الملعب بحديقة الطفل
وزير الشباب والرياضة يتفقد الملعب بحديقة الطفل
وزير الشباب والرياضة يتفقد الملعب بحديقة الطفل
وزير الشباب والرياضة يتفقد الملعب بحديقة الطفل
وزير الشباب والرياضة يتفقد الملعب بحديقة الطفل
وزير الشباب والرياضة يتفقد الملعب بحديقة الطفل

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