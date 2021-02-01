الداخلية تسقط عصابتين من تجار المواد المخدرة بسوهاج

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة

تمكنت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج من إستهداف وضبط عدد من العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة بقصد الترويج والإتجار وذلك على النحو التالى:-

نجحت في ضبط كمية من مخدر الشابو - كمية من مخدر الهيروين– كمية من سائل لمادة مخدرة "تستخدم فى تصنيع مخدر الشابو" – كمية من مخدر الحشيش)، وكذا (بندقية آلية والخزينة الخاصة بها وطلقتين لذات العيار - ميزان حساس - سلاح أبيض - أرجيلة لتعاطى مخدر الحشيش – 6 هواتف محمولة - كمية من المشغولات الفضية وساعات يد "متحصلات المتعاطين نظير بيع المواد المخدرة لهم" - مبلغ مالى) بحوزة عنصرين إجراميين - لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة مركز شرطة سوهاج، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.



وقامت بضبط (كمية من مخدر الشابو – كمية من مخدر الحشيش - بندقية آلية - خزينه وطلقات لذات العيار - سيارة ملاكى - ميزان حساس – 3 هواتف محمول) بحوزة شخصين – مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا، وبمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتكثيف الملاحقات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية حائزى المواد المخدرة والمتاجرين بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الداخلية تسقط عصابتين من تجار المواد المخدرة بسوهاج
الداخلية تسقط عصابتين من تجار المواد المخدرة بسوهاج
الداخلية تسقط عصابتين من تجار المواد المخدرة بسوهاج
الداخلية تسقط عصابتين من تجار المواد المخدرة بسوهاج

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