ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم كمية من الهيروين بأسيوط

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ


تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أبو تيج بمديرية أمن أسيوط من ضبط (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – ميزان حساس – 3 هاتف محمول) بحوزة 3 أشخاص، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، وذلك حال إستقلالهم مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية قيادة أحدهم.

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وبحيازتهم للمادة المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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