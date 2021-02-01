الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 5 درجات (فيديو)

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:47 ص
هدى عبدالرازق

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إننا مازلنا في فصل الشتاء، ولا يجب تخفيف الملابس في الوقت الحالي.

وأضاف "شاهين"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية TeN، أن هناك انعدام لفرص تكون السحب، بالإضافة إلى فرص سطوع الشمس خلال النهار، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 5 درجات.

وأوضح أن الطقس دافئ خلال فترة النهار، وبارد في فترة الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث يصل الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل إلى 10 درجات مئوية.

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