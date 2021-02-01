محافظ قنا: اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بتنمية الريف المصري

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قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه في إطار تنفيذ أعمال المشروع القومي الخاصة بتنمية الريف المصري، تم تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ المشروع بالمحافظة بمنطقة الكيلو 6 بمدينة قنا للتأكد من جاهزية المعدات والأطقم الفنية المختصة بالإضافة إلى الوقوف على حجم الاحتياجات المطلوب توفيرها، وتحديد أوجه الدعم اللازم.

أوضح الداودي انه شارك في الاصطفاف 153 معدة متنوعة المهام من معدات الوحدة المحلية وشركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروع شملت )لوادر – حفار – جليدر – عربات نقل – خلاطة – أوناش -- قلابات -سيارات بيك أب -جرارات -سلم كهرباء – كبّاش)، واكد ان الاصطفاف يعد رسالة طمأنة وامل لأهالي قنا وان هناك مستقبل أفضل ينتظر الأجيال القادمة.

و أشار محافظ قنا إلى أن المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية بالمحافظة حوالي 15 مليار جنيه وتشرف علي تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويستهدف تطوير 5 مراكز وقراها بالمحافظة هي ( أبوتشت - فرشوط - دشنا - الوقف - قوص )، لافتا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

وأضاف أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للبدء في تنفيذ المشروع حيث قام أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ومؤسسة حياة كريمة بالنزول إلى القرى والنجوع المستهدفة وعمل لقاءات حوارية مع المواطنين لرصد احتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية.

