تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا على غزل المحلة، غدًا الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.









وتنطلق المباراة بين فريقي غزل المحلة والزمالك، في الخامسة مساءً على ملعب المحلة، وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 1.









ومن المتوقع ان يدخل المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفارس الابيض، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.





خط الدفاع: حازم إمام، محمد عبدالغني، محمود علاء، أحمد أبو الفتوح.





خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، فرجاني ساسي.





خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، يوسف ابراهيم "أوباما"، أشرف بن شرقي.









ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد غزل المحلة في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.



