الأرصاد تكشف تفاصيل موجة عدم الاستقرار المقبلة (فيديو)

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، وسيستمر هذا الارتفاع حتى يوم الأربعاء المقبل.

وحذرت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، المواطنين من تخفيف الملابس، قائلة: "لا تنخدعوا في ارتفاع الحرارة لأنه مؤقت"، منوهة بأنه اعتبارا من يوم الخميس ستشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا حيث ستصل إلى 20 درجة.

وأضافت أنه اعتبارا من يوم الأربعاء ستشهد السواحل الشمالية حالة من عدم الاستقرار وستمتد حالة عدم الاستقرار إلى كافة أنحاء الجمهورية خلال يومي الخميس والجمعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عد الاستقرار حالة الطقس الأرصاد

أخبار تهمك

جريزمان يتغنى بميسي ويصفه بالأسطورة

منذ ساعة

أوناجم يوجه رسالة إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يعلق على إنجاز صلاح القياسي

منذ 33 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

منذ 38 دقيقة

عاجل .. الفضة تخطف بريق"الذهب" وتحقق ارتفاعات غير مسبوقة

منذ ساعتين

مدافع أوغندي يحطم رقم رونالدو القياسي

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة يتغنى بـ"ميسي" بعد قهر بلباو

منذ أقل من ساعتين

خلال ساعات.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من المونديال

منذ 18 دقيقة

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 14 ساعة

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد سمير يكشف طلب مفاجئ من شيكابالا في مباراة الزمالك وطلائع الجيش بكأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ حوالي 17 ساعة

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة مؤقت.. لا تنخدعوا

"الأرصاد": موجة حارة من اليوم وحتى نهاية الأسبوع

الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس: لا تنخدعوا بالحرارة المرتفعة

"الاستشعار عن بعد": هذا ما سنشهده الأيام المقبلة

"الأرصاد" تحذر من حالة الطقس غدا

تصل إلى 30.. الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة غدا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 ص

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

09:19 ص

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

10:25 ص

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

09:00 م

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

10:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع