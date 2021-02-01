الأرصاد تكشف تفاصيل موجة عدم الاستقرار المقبلة (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، وسيستمر هذا الارتفاع حتى يوم الأربعاء المقبل.





وحذرت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، المواطنين من تخفيف الملابس، قائلة: "لا تنخدعوا في ارتفاع الحرارة لأنه مؤقت"، منوهة بأنه اعتبارا من يوم الخميس ستشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا حيث ستصل إلى 20 درجة.



