صلاح القادري لــ"الفجر": الحوثيون يطبقون سياسة الأرض المحروقة .. ووضعهم على لائحة الإرهاب تأخر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:58 ص
صلاح القادري
صلاح القادري
الشحات غريب
علق صلاح على أمين القادري رئيس قطاع إذاعة صنعاء- البرنامج العام ،على قرار الإدارة الأميركية بتصنيف ميليشيا الحوثي الموالية لإيران منظمة إرهابية، ودلالات هذا القرار.

 
وقال القادري في تصريحات خاصة لــ"الفجر"، إن مليشيا الحوثي جماعة إرهابية هذا الشىء مُسلَّمٌ به وحتي وإن تأخر للأسف الشديد.

 
وأضاف أن قرار الإداراة الأمريكية حول تضنيف الحوثيين منظمة إرهابية فإننا نريد من كل دول العالم أن تحذو حذو هذا القرار، فالمليشيات الحوثية إرتكبت جرائم إرهابية كبرى في اليمن وهو ما لم تقم به أي جماعة أخرى على الإطلاق، وأثبتت مليشيا الحوثي بأنها الأكثر إجراماً، حيث فجروا المنازل وقتلوا النفس التي حرمها الله وزرعوا الألغام واعتقلوا المدنيين وقنصوا الأطفال ولديهم سياسة الأرض المحروقة ، وطبقوها في عدة محافظات في اليمن، ونهبت أٌقوات الناس وقاموا بتدمير البنية التحتية لليمن وكمموا الأفواه، وفجرت دور العبادة وحول المساجد للمقيل ليها وارتكبت جرائم لا حصر لها من أقصاها إلي أقصاه.

 
وكشف بأن مليشيا الحوثي تريد تغير الهوية اليمنية والهوية الثقافية لليمن والحقيقة هذه الجماعة أجرمت بصورة كبيرة بحق الشعب اليمني وهذا هو الواقع ، ورغم أن القرار تأخر كثيرا ، حيث بالأمس القريب نظم اليمنيون حملة لفضح جرائم الحوثي والحملة التي أطلقت على توتير كان لها جهد كبير حيث تم تغريد بأكثر من 300 ألف تغريدة ضد الحوثي وكشف جرائمه، وقالوا بصوت واحد بأن المليشيات الحوثي منظمة وجماعة إرهابية.

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ايران الفجر الحوثيين الحوثي منظمة ارهابية الحوثي

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