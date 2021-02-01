خلال ساعات.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من المونديال

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، استبدال النيجيري أجاي بوليد سليمان في قائمة المارد الأحمر بكأس العالم للأندية.





ويحق للجهاز الفني للأهلي أن يستبدل لاعبين من القائمة النهائية المكونة من 23 لاعب، لكن بشرط أن يكون بموجب تقرير طبي، بالإضافة إلى وجوده ضمن القائمة الأولية للبطولة التي أرسلت مطلع يناير الجاري.





وأبدى موسيماني غضبه الشديد من زيادة وزن أجايي خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن اللاعب بعيدا عن المشاركة منذ الإصابة التي تعرض لها في مباراة نهائى أفريقيا 27 نوفمبر الماضي أمام الزمالك والتي حسمها الفريق الأحمر بهدفين لهدف.





من جانبه، تأكدت سلامة وليد سليمان بعد الفحص الطبي الذي خضع له قبل ساعات من سفر الفريق للدوحة، بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال لقاء البنك الأهلي في بطولة الدوري العام.





ويواصل الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة الدحيل القطري والمقرر لها الخميس القادم الموافق 4 فبراير في أولى مباريات المونديال.



