جامعة الإسكندرية: عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء إجازة نصف العام

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن


أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مجلس جامعة الإسكندرية، أنه تقرر عقد إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول فور العودة إلى الدراسة مباشرة في 20 فبراير القادم، وسيتم إعلان جداول الامتحانات خلال الإسبوع الأول من شهر فبراير 2021، مشيرًا إلى انه سيتم اتخاذ إجراءات إحترازية مشددة خلال عقد الإمتحانات وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولضمان سلامة جميع المتواجدين داخل الحرم الجامعي خلال فترة الامتحانات، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب، من خلال التعاون بين وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.

وأشار إلى أن الجامعة لديها مخزون كبير من المواد المطهرة فضلا عن وجود معدات التطهير، وأنه تم توفير قاعات ومدرجات تستوعب أعداد الطلاب وتحقق التباعد الاجتماعى المناسب بين الطلاب، بجانب توفير التهوية اللازمة داخل القاعات.

كما أعلن قنصوة عن تقديم كامل الدعم لكافة الأبحاث العلمية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعمل في هذا الإطار، ودعا قنصوة كافة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة للتقدم بمقترحاتهم البحثية في أبحاث فيروس كورونا (COVID-19) من خلال وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، مشيرًا إلى ان تقديم هذا الدعم يأتى ضمن سلسلة الإجراءات التي تتبناها جامعة الإسكندرية لمواجهة الإصابة أو إنتشار العدوى بهذا الفيروس، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة الدولة المصرية في توظيف البحث العلمي لمواجهة الفيروس.


وأشار قنصوة إلى قيام الجامعة بإنشاء معامل إلكترونية متعددة الاستخدام بعدد من الكليات ومجمع الكليات بأبيس، تعمل كمنصات رقمية ووحدات مركزية لأداء الإمتحانات الإلكترونية، وأوضح ان هذه المعامل سيتم إنشائها علي مرحلتين، الأولى لكليات القطاع الطبي، والثانية لباقي الكليات، ويجري الأن إعداد البنية التكنولوجية وتركيب الأجهزة لتصبح جاهزة في أقرب وقت ممكن.

كما وافق المجلس علي إقرار شهادة "أساسيات التحول الرقمي" شرطا لمنح طلاب الدراسات العليا درجاتهم بديلا عن شهادة ال ICDL، وأوضح قنصوة أن ذلك يأتي تفعيلا لقرار المجلس الأعلي للجامعات باعتبار شهادة أساسيات التحول الرقمي شرطًا لمنح أي شهادة من شهادات الدراسات العليا ( دبلومة – ماجستير – دكتوراه) للدارسين المسجلين اعتبارًا من سبتمبر 2020.

كما وافق المجلس علي فتح فصول اختيارية لتعليم اللغة الألمانية بالتعاون مع معهد جوتة لطلاب كليتي الطب والهندسة وسيتم التنسيق لدخول باقي الكليات لاحقا، وذلك بغية فتح المجال لعمل الخريجين في ألمانيا،وإقامة دراسات وأبحاث مشتركة.

هذا ووافق المجلس على اتفاقية التعاون الثلاثية بين مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية وجامعة أثينا وذلك في إطار اهتمام الدولة بالعلاقات المصرية اليونانية تمهيدا لانشاء درجة علمية في العلاقات اليورومتوسطية بين المؤسسات الثلاثة.

كما وافق المجلس علي بروتوكول التعاون المشترك بين شركة أسبك وجامعة الإسكندرية بشأن التدريب، ووافق المجلس علي إتفاقية التعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم وجامعة الإسكندرية بخصوص إنشاء كرسي اليونسكو للتراث الثقافي تحت الماء، كما وافق المجلس علي ترقية 7 عضو هيئة تدريس، 3 إلى وظيفة أستاذ، و4 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 70 مدرس، بالإضافة إلى منح 54 درجة دكتوراة، و120 درجة ماجستير، في التخصصات العلمية المختلفة.

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