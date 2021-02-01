مؤشر سوق دبي المالي يصعد 1% بمستهل تعاملات اليوم
الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:38 ص
نيفين سمير
استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر فبراير، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.02% رابحاً 27.09 نقطة ليصل إلى مستوى 2681.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 39.1 مليون سهم محققة ما قيمته 53.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 790 صفقة لعدد 28 سهماً.
وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 3.44%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.76%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.03%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.67%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.51%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.05%.
وقفز 22 سهماً ببورصة دبي، بمستهل جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.84%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 7.65%، وتراجعت 3 أسهم على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 0.62%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.3 مليون ورقة بقيمة 24 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.87%.