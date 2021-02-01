قوص يستضيف المدينة والاقصر امام التحرير بالقسم الثالث

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا الثلاثاء مواجهات الجولة التاسعة للمجموعة الاولي بالقسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة أسوان لكرة القدم.

وتستهل مباريات الجولة بمواجهة فريق نادي الهلال امام نظيره فريق مركز شباب ادفو، التي يستضيفها ملعب الاول.

وتاتي المواجهة الثانية بين فريق نادي الاقصر امام نظيره فريق نادي التحرير، ويستضيفها ملعب استاد الاقصر الرياضي.

فيما يلاقي فريق نادي الشبان المسلمين باسنا، نظيره فريق نادي النصر للتعدين، والتي يحتضنها ملعب نادي مسلمين اسنا.

ويستضيف فريق نادي قوص، فريق نادي المدينة المنورة، في مباراة من العيار الثقيل يسعي خلالها المدينة المنورة لتحقيق الفوز الذي يضمن له الاستمرار في المنافسة علي صدارة المجموعة.

وتختتم مواجهات الجولة بعد غدا الاربعاء، عندما يواجه فريق جمهورية دراو، نظيره فريق نادي وادي النيل، بملعب الاول بينما يلاقي فريق مركز شباب الزهراء نظيره فريق نادي ابو الريش.

ترتيب المجموعة

التحرير19 نقطة
المدينة المنورة 18 نقطة
التعدين 17 نقطة
الاقصر 14 نقطة
شباب ادفو 11 نقطة
قوص 11 نقطة
وادي النيل 10 نقاط
جمهورية دراو 8 نقاط
شبان اسنا 8 نقاط
ابو الريش 7نقاط
الزهراء 6 نقاط
الهلال نقطتين

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