أغنية "ولسة" لرامي جمال تتخطى 3مليون مشاهدة بعد ثلاثة أيام من طرحها

Advertisements





حققت أغنية "ولسة" للفنان رامي جمال، نجاحًا كبيرًا، بعد مرور

ثلاثة أيام على طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث تخطت عدد مشاهدتها لثلاثة مليون مشاهدة.



أغنية "ولسه"، من ألحان رامي جمال، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وكلمات جمال الخولي .



وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:"ولسه لما بالصدفة تقابليني ومبصلكيش، ولما وأنت بتحني لأيامنا ومحنلكيش، وتسألي معقول مسألش، واسمي في الكلام متقالش، ومن خوفهم على زعلك، يجاوبوكي بمبيحكيش".



وفي سياق آخر، كان آخر ألبومات رامي جمال الغنائية هو ألبوم "أنا لوحدي"، وتعاون خلاله مع العديد من الشعراء منهم تامر حسين، جمال الخولي، محمد عاطف، أحمد المالكي، أحمد عرفان، شادي نور، مصطفى حسن، رقية عبد العميم، محمد أبو نعمة، ومع العديد من الملحنين منهم محمد أنيس، مدين، بلال سرور، والعديد من الموزعين وهم نادر حمدي، أحمد إبراهيم، كرمي عبد الوهاب، وسام عبد المنعم