أغنية "ولسة" لرامي جمال تتخطى 3مليون مشاهدة بعد ثلاثة أيام من طرحها

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


حققت أغنية "ولسة" للفنان رامي جمال، نجاحًا كبيرًا، بعد مرور
ثلاثة أيام على طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث تخطت عدد مشاهدتها لثلاثة مليون مشاهدة.

أغنية "ولسه"، من ألحان رامي جمال، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وكلمات جمال الخولي .

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:"ولسه لما بالصدفة تقابليني ومبصلكيش، ولما وأنت بتحني لأيامنا ومحنلكيش، وتسألي معقول مسألش، واسمي في الكلام متقالش، ومن خوفهم على زعلك، يجاوبوكي بمبيحكيش".

وفي سياق آخر، كان آخر ألبومات رامي جمال الغنائية هو ألبوم "أنا لوحدي"، وتعاون خلاله مع العديد من الشعراء منهم تامر حسين، جمال الخولي، محمد عاطف، أحمد المالكي، أحمد عرفان، شادي نور، مصطفى حسن، رقية عبد العميم، محمد أبو نعمة، ومع العديد من الملحنين منهم محمد أنيس، مدين، بلال سرور، والعديد من الموزعين وهم نادر حمدي، أحمد إبراهيم، كرمي عبد الوهاب، وسام عبد المنعم

أخبار تهمك

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

كلوب يعلق على إنجاز صلاح القياسي

منذ 36 دقيقة

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

نجم برشلونة يتغنى بـ"ميسي" بعد قهر بلباو

منذ أقل من ساعتين

خلال ساعات.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من المونديال

منذ ثلث ساعة

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ حوالي 17 ساعة

جريزمان يتغنى بميسي ويصفه بالأسطورة

منذ ساعة و 6 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

منذ 41 دقيقة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 14 ساعة

مدافع أوغندي يحطم رقم رونالدو القياسي

منذ حوالي 7 ساعات

أوناجم يوجه رسالة إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. الفضة تخطف بريق"الذهب" وتحقق ارتفاعات غير مسبوقة

منذ ساعتين

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

منذ ساعة

أحمد سمير يكشف طلب مفاجئ من شيكابالا في مباراة الزمالك وطلائع الجيش بكأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 ص

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

09:19 ص

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

10:25 ص

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

09:00 م

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

10:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع