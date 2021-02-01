مؤشر سوق البحرين المالي يرتفع هامشياً مع بداية التعاملات

استهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر فبراير، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% رابحاً 1.20 نقطة ليصل إلى مستوى 1463.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيمة 324.2 ألف دينار بحرينى.





كما صعد قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.69% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.46% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.22%، وقفز سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.58%.