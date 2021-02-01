ارباح" مطاحن وسط وغرب الدلتا" تتراجع 8.5% خلال 6 أشهر
الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:32 ص
نيفين سمير
أعلنت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، عن القوائم المالية ، حيث أسفرت النتائج عن صافي ربح بلغ 68.66 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 75.12 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة تراجع 8.5%.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن مبيعات الشركة قد ارتفعت خلال الستة أشهر لتصل إلى 543.11 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 513.46 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وحققت المؤشرات المالية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، عن الربع الأول من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 29.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 35 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 258.2 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 254.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.