ارباح" مطاحن وسط وغرب الدلتا" تتراجع 8.5% خلال 6 أشهر

أعلنت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، عن القوائم المالية ، حيث أسفرت النتائج عن صافي ربح بلغ 68.66 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 75.12 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة تراجع 8.5%.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن مبيعات الشركة قد ارتفعت خلال الستة أشهر لتصل إلى 543.11 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 513.46 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



