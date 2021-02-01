ارباح" مطاحن وسط وغرب الدلتا" تتراجع 8.5% خلال 6 أشهر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:32 ص
مطاحن وسط وغرب الدلتا
مطاحن وسط وغرب الدلتا
نيفين سمير
أعلنت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، عن القوائم المالية ، حيث أسفرت النتائج عن صافي ربح بلغ 68.66 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 75.12 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة تراجع 8.5%.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن مبيعات الشركة  قد ارتفعت خلال الستة أشهر لتصل إلى 543.11 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 513.46 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت المؤشرات المالية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، عن الربع الأول من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 29.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 35 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 258.2 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 254.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
 

أخبار تهمك

عاجل .. الفضة تخطف بريق"الذهب" وتحقق ارتفاعات غير مسبوقة

منذ ساعتين

نجم برشلونة يتغنى بـ"ميسي" بعد قهر بلباو

منذ أقل من ساعتين

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

جريزمان يتغنى بميسي ويصفه بالأسطورة

منذ ساعة

كلوب يعلق على إنجاز صلاح القياسي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 14 ساعة

أوناجم يوجه رسالة إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد سمير يكشف طلب مفاجئ من شيكابالا في مباراة الزمالك وطلائع الجيش بكأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

منذ ساعة

مدافع أوغندي يحطم رقم رونالدو القياسي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

منذ 40 دقيقة

خلال ساعات.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من المونديال

منذ ثلث ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 ص

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

09:19 ص

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

10:25 ص

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

09:00 م

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

10:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع