بدأ التقديم.. كل ما تريد معرفته عن مسابقة الأم المثالية 2021

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في كل عام، ينتظر الجميع مسابقة الأم المثالية، تلك المسابقة التي تتم تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي لتكريم الأمهات التي تعد نماذج مشرفة داخل المجتمع المصري، تقديرا لجهودهم.



وحسب وزارة التضامن الاجتماعي، فاحتفالية عيد الأم تعد تقليدا مهما تحرص الوزارة على إقامته سنويا والاستعداد له مبكرا، نظرا لما يمثله من معاني التقدير والاحترام للمرأة والأم المصرية التي تعكس رموز التضحية والعطاء والنجاح.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن مسابقة الأم المثالية 2021:



- طلبات التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021م مستمرة حتى يوم 14 فبراير المقبل على مستوى كافة محافظات الجمهورية.



- شروط المسابقة ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود "شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان" بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.





- سيتم تكريم تكريم الام المثالية على مستوى المحافظات والام البديلة وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة (سمعية وبصرية وحركية)، وتكريم أم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز في إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وكذلك تكريم أم لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي ويقصد بها الأم التي قامت بتربية أبنائها الى جانب حصولها على احد المشروعات الإنتاجية.



- وللأم البديلة وهي الأم للأسرة الكافلة للأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية في منزلها مع اطفالها الطبيعيين، أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج او الخالة او العمة او الجدة مع ضرورة ان يكون الابن البديل او ابن الزوج قد حصل على مؤهل جامعي وضرورة المساواة بين جميع الأبناء داخل الاسرة في التعليم والصحة والمعاملة .



- ومن المعايير المرجحة للاختيار الأم التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل، الأم التي شجعت أبناءها على العمل الخاص وإدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية، وكذلك مدى مشاركة الأم في الأنشطة الاجتماعية التطوعية وقدرتها على دمج أحد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.