"أوراسكوم كونستراكشون "تُضيف عقوداً جديدة بـ 920 مليون دولار

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:25 ص
أوراسكوم كونستراكشون
أوراسكوم كونستراكشون
نيفين سمير
أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، إضافة عقود جديدة بحوالي 920 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2020، وبذلك تصل قيمة العقود الجديدة في نهاية عام 2020 إلى 2.9 مليار دولار أمريكي، مما يعكس جهود الشركة الناجحة في إضافة مشروعات ذات جودة والحفاظ على مستوى المشروعات تحت التنفيذ على مدار العام، كما وصل إجمالي قيمة المشروعات تحت التنفيذ المتوقعة 5.3 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2020.
 
وأضافت ، تمثل المشاريع في جمهورية مصر العربية 62% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الرابع من عام 2020 والتي يمثل الجزء الكبير منها في قطاع النقل، في حين تمثل العقود الجديدة في الولايات المتحدة الرصيد المتبقي وتشمل الحصة الكبيرة في قطاع مراكز البيانات.


وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، أرباحاً بلغت 66.6 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 100.3 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 2.44 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 2.28 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة خسائر بلغت 1.9مليون دولار، مقابل أرباح بلغت 20.65 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2019.

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