حبس عاطلين لإتجارهما في المخدرات بالقليوبية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
أمرت النيابة العامة بالقليوبية، اليوم الإثنين، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بجلب وتجارة المخدرات داخل وكرين بمدينة قها في محافظة القليوبية.

جرى القبض على المتهمين، وبحوزتهما كيلو من مخدر الشادو والهيروين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال المواد المخدرة المتحفظ عليها للمعمل الجنائي.

كانت المعلومات السرية قد وردت إلى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، تفيد إتجار عاطلين في المخدرات بمنطقة قها.

وبعرض المعلومات على اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، أمر بتشكيل فريق بحث قادة العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يتخذان من منزلهما دولابا لترويج المخدرات، وبعد استصدار إذن النيابة العامة داهمت قوة من رجال المباحث الوكر وألقت القبض على المتهمين، وهم "ا.ح.ا" 32 عاما، عاطل، ومقيم بمساكن توشكا، دائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن حوالى 600 جرام، و"م.خ.س" 27 عاما، عاطل، ومقيم الحسانية دائرة القسم وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 350 جرام.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما، وتولت النيابة التحقيق.

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