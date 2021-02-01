عاجل .. الإسكان تعلن موعيد تسليم وحدات "سكن مصر" بمدينة أكتوبر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:22 ص
وزير الاسكان
وزير الاسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ الأحد المقبل 7/2/2021، وحتى يوم الأربعاء 14/3/2021، في تسليم 576 وحدة سكنية (24 عمارة) بمشروع سكن مصر، المرحلة الرابعة، بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة حدائق أكتوبر.

وأوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 98 و 19، يوم الأحد 7/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 72 و 176، يوم الإثنين 8/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 154 و 180، يوم الثلاثاء 9/2/2021، وتخصيص يوم الأحد 7/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 99 و 51، يوم الأحد 14/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 177 و 17، يوم الإثنين 15/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 53 و179، يوم الثلاثاء 16/2/2021، وتخصيص يوم الإثنين 8/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 46 و 70، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 63 و 175، يوم الإثنين 22/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 38 و178، يوم الثلاثاء 23/2/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 9/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 64 و 94، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 92 و 18، يوم الإثنين1/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 93 و 68، يوم الثلاثاء 2/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 14/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المواطنين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

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