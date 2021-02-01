تعرف على شخصية إنجي المقدم في مسلسل "هجمة مرتدة"

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:20 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي



تشارك الفنانة إنجى المقدم فى مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز الذي سيعرض فى السباق الرمضانى القادم، وتقوم إنجي بشخصية جاسوسة خلال الحلقات بجانب عز.

يذكر أن  مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم والكثير من النجوم.
 
من ناحية أخرى تشارك إنجى المقدم فى مسلسل "الاختيار 2"، للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، ويعرض فى شهر رمضان، وتجسد دور زوجة كريم عبد العزيز فى المسلسل وتتعرض لكثير من المواقف الصعبة، والعمل إخراج بيتر ميمي، وتأليف هانى سرحان وانتاج شركة سينرجى.

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