الأسهم اليابانية تغلق تعاملات اليوم على مكاسب

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:15 ص
البورصة اليابانية
البورصة اليابانية
وكالات

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة الاثنين 1 فبراير، بعد انخفاضها على مدى جلستين، إذ تلقت المعنويات دفعة بفضل توقعات إيجابية للأرباح ومكاسب حققتها أسهم شركات تصنيع الرقائق التي تضررت في السابق.

هذا وارتفع المؤشر Nikkei القياسي 1.55% إلى 28091.05 نقطة وربح المؤشر Topix الأوسع نطاقا 1.16% إلى 1829.84 نقطة.

ونزلت الأسهم اليابانية على مدى يومين إذ نما قلق المستثمرين بشأن وقوع المزيد من الاضطرابات في السوق بالولايات المتحدة الناجم عن المعركة التي تتصدر عناوين الأخبار بين المستثمرين الأفراد وصناديق متخصصة في البيع على المكشوف للأسهم.

وصعدت الأسهم الآسيوية أيضا وعوضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية خسائر مبكرة إذ حول المستثمرون الأفراد الذين باتوا قوة مؤثرة في الآونة الأخيرة اهتمامهم إلى المعادن النفيسة، مما منح صناديق التحوط التي تضررت بشدة من تحركاتهم فرصة لالتقاط الأنفاس نوعا ما.


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