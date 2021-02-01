رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:19 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
محمد سامي
قرر النادي الأهلي توقيع غرامة مالية على اللاعب رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بعد تصريحاته الأخيرة بعدما استبعد من قائمة المارد الأحمر التي ستخوض بطولة كأس العالم للأندية.

وقام سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بتوقيع غرامة مالية على رامي ربيعة، وطلب من اللاعب عدم التحدث لوسائل الإعلام، واحترام رأي الجهاز الفني.

وأعرب ربيعة عن حزنه الشديد بسبب عدم دخوله في قائمة الشياطين الحمر، المسافرة إلي قطر، لخوض غمار بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 فبراير حتي 11 من نفس الشهر.

وخرج ربيعة من قائمة الأهلي التي اعلنها المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، لأسباب فنية، حيث يعد في الترتيب الخامس والأخير من بين مدافعي الفريق.

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لاهلي سيد عبد الحفيظ رامي ربيعة النادى الاهلي

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