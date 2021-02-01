هكذا تظهر هنا الزاهد ضمن أحداث فيلم "في عز الضهر"

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:20 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


تشارك الفنانة هنا الزاهد في فيلم "في عز الضهر" للفنان مينا مسعود، وتقدم خلال الأحداث دور فتاة تُدعى "ساندرا"، وهي اليد اليمنى لمينا مسعود، وتساعده في عمليات النصب الدولية التى يقومون بها، والفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق والأكشن.

فيلم "في عز الظهر" سيكون أول أعمال مينا مسعود في مصر، وسيشاركه في بطولته هنا الزاهد، محمد علي رزق، محمد عز، أحمد جمال سعيد، محمود حجازي، إيهاب فهمي وهو من تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل .

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان مينا مسعود مسلسل "Reprisal" وذلك بعد نجاحه الساحق فى فيلم "Aladdin"، وقد تم طرح الكتاب الأول لمينا فى الأسواق "Evolving Vegan" منذ أشهر قليلة.



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