يحيى خالد: سعدت بإشادة لاعب كرة اليد الأسطوري هانسن





أكد يحيى خالد لاعب منتخب مصر لكرة اليد، أن هانسن لاعب المنتخب الدنماركي، هو لاعب أسطوري في كرة اليد، معبرًا عن سعادته الغامرة بإشادته به.





وتابع يحيى خالد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الاحتراف ساعدني كثيرًا في عدم الشعور بأي فوارق في الإمكانيات بيننا وبين اللاعبين العالميين".





وواصل، "كاراباتيتش هو أفضل لاعب في تاريخ كرة اليد في رأيي، والنجوم الأجانب انبهروا من القدرات البدنية للاعبي منتخب مصر".





جدير بالذكر أن المنتخب المصري خرج من بطولة كأس العالم لكرة اليد، على يد منتخب الدنمارك من دور ربع النهائي.



