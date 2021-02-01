عاجل .. الفضة تخطف بريق"الذهب" وتحقق ارتفاعات غير مسبوقة

ارتفعت الفضة للجلسة الثالثة على التوالي الاثنين 1 فبراير، لتصعد بما يصل إلى 7.4% قرب ذروة ستة أشهر بعد أن دعت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي المستثمرين الأفراد لإغراق السوق.

وبلغت الفضة في المعاملات الفورية أعلى مستوياتها منذ 11 أغسطس عند 28.99 دولار للأونصة.





وعقب مكاسب الفضة، صعد الذهب 0.8% إلى 1860.76 دولارللأونصة. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1863.40 دولار. وزاد البلاتين 2.4% إلى 1098.08 دولار وربح البلاديوم 1.2% إلى 2253.64 دولار..