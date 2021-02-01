عاجل .. الفضة تخطف بريق"الذهب" وتحقق ارتفاعات غير مسبوقة
الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:04 ص
حققت أسعار الفضة عالميا ارتفاعات قوية في تعاملات اليوم الاثنين، خاطفة بريق الذهب بعد نشر توصيات على مواقع التواصل بشرائها وشراء اسهم التعدين عن الفضة.
ارتفعت الفضة للجلسة الثالثة على التوالي الاثنين 1 فبراير، لتصعد بما
يصل إلى 7.4% قرب ذروة ستة أشهر بعد أن دعت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي
الأسبوع الماضي المستثمرين الأفراد لإغراق السوق.
وعقب مكاسب الفضة، صعد الذهب 0.8% إلى 1860.76 دولارللأونصة. وربحت
العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1863.40 دولار. وزاد البلاتين 2.4% إلى
1098.08 دولار وربح البلاديوم 1.2% إلى 2253.64 دولار..
ارتفعت الفضة للجلسة الثالثة على التوالي الاثنين 1 فبراير، لتصعد بما
يصل إلى 7.4% قرب ذروة ستة أشهر بعد أن دعت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي
الأسبوع الماضي المستثمرين الأفراد لإغراق السوق.
وبلغت الفضة في المعاملات الفورية أعلى مستوياتها منذ 11 أغسطس عند 28.99 دولار للأونصة.
وعقب مكاسب الفضة، صعد الذهب 0.8% إلى 1860.76 دولارللأونصة. وربحت
العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1863.40 دولار. وزاد البلاتين 2.4% إلى
1098.08 دولار وربح البلاديوم 1.2% إلى 2253.64 دولار..
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