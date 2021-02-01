عاجل .. الفضة تخطف بريق"الذهب" وتحقق ارتفاعات غير مسبوقة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:04 ص
الفضة
الفضة
حققت أسعار الفضة عالميا ارتفاعات قوية في تعاملات اليوم الاثنين، خاطفة بريق الذهب بعد نشر توصيات على مواقع التواصل بشرائها وشراء اسهم التعدين عن الفضة.

ارتفعت الفضة للجلسة الثالثة على التوالي الاثنين 1 فبراير، لتصعد بما يصل إلى 7.4% قرب ذروة ستة أشهر بعد أن دعت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي المستثمرين الأفراد لإغراق السوق.

 

وبلغت الفضة في المعاملات الفورية أعلى مستوياتها منذ 11 أغسطس عند 28.99 دولار للأونصة.


 

  

وعقب مكاسب الفضة، صعد الذهب 0.8% إلى 1860.76 دولارللأونصة. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1863.40 دولار. وزاد البلاتين 2.4% إلى 1098.08 دولار وربح البلاديوم 1.2% إلى 2253.64 دولار..

 

 


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عالميا سعر جرام الفضة الفضة اوقية اسعار الفضة عاليا اسعار الفضة

أخبار تهمك

رد فعل ميسي على تسريب عقده مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد سمير يكشف طلب مفاجئ من شيكابالا في مباراة الزمالك وطلائع الجيش بكأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ حوالي 15 ساعة

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن صناعة مشتقات البلازما الدقيقة

منذ حوالي 15 ساعة

مدافع أوغندي يحطم رقم رونالدو القياسي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 13 ساعة

أوناجم يوجه رسالة إلى الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

نجم الأهلي يدرس الرحيل بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

محمود علاء يثير أزمة جديدة في الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة الثانية والعشرين

منذ حوالي 4 ساعات

533 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

الذهب يتكبد أكبر خسائر للشهر الرابع على التوالي

الذهب يقلص مكاسبه بعد نشر محضر اجتماع الفدرالي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في ظل ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي

ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع

الذهب يتخطى 1600 دولار للمرة الأولى منذ 7 سنوات

الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في أسبوع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

10:37 م

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

07:40 ص

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

06:30 م

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

10:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع