هكذا تظهر إنجي المقدم ضمن أحداث مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:13 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


تشارك الفنانة إنجي المقدم في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "هجمة مرتدة" مع الفنان أحمد عز، وتجسد خلال الأحداث دور جاسوسة.

ويجسد الفنان أحمد عز خلال الأحداث دور شاب يعمل في الخارج، تسعى المخابرات الأجنبية لتجنيده، لكنه يتواصل مع جهاز المخابرات المصرية ويتم تدريبه على أعلى مستوى، عن طريق نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يقوم بعملية خداع لتلك الأجهزة المعادية

مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة ماجدة زكي، هند صبري، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، خالد أنور، محمد جمعة، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء.

وفي سياق آخر، تشارك إنجى المقدم في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الاختيار 2"، وهو من إخراج بيتر ميمي، تأليف هاني سرحان، انتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي،أسماء أبو اليزيد، بشرى، أحمد شاكر، وكوكبة مميزة من النجوم.


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