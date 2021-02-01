روبي تتعرض للرعب في "شقة 6"

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تواصل الفنانة روبي تصوير مسلسلها الجديد "شقة 6"، والمقرر عرضه في شهر رمضان، والمسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وذلك في إطار من الإثارة والغموض والتشويق.



وتدور أحداث المسلسل حول شقة في إحدى العمارات تحمل رقم 6 تقيم فيها روبي مع جيرانها، ويتفاجئ جميع السكان بأجواء مرعبة تحدث في هذه الشقة، وبعد ذلك تبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التي يعيشها الجيران.



مسلسل "شقة 6" بطولة شريف سلامة، روبي، أحمد بدير، محمود البزاوي، صلاح عبدالله، حمزة العيلي، رحاب الجمل، هيا فياض، ملك قورة، تأليف رفيق القاضي محمود وحيد، سعاد القاضي، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.







وفي سياق آخر، انتهت روبي من تسجيل مجموعة من أغاني ألبومها الجديد، الذي تتعاون فيه مع الشاعر مصطفى حسن، والشاعر أيمن بهحت قمر، الملحن محمد حمزة، محمد يحيى، والموزع الموسيقى أمين نبيل، أحمد إبراهيم وتوما.





