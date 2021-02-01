الجيش في ميانمار يحتجز عددا من القيادات السياسية بعد اعتقال الزعيمة سوتشي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:59 ص
الجيش في ميانمار
الجيش في ميانمار
وكالات

احتجز الجيش في ميانمار، اليوم الاثنين، عددًا من القيادات السياسية، بعد اعتقال الزعيمة أون سان سوتشي، وفقًا لشبكة بي بي سي عربي.

 

وأعلن الجيش في ميانمار، عن تولي السلطة، وإعلان الطوارئ لمدة عام، بعد اعتقاله الزعيمة أون سان سو تشي رئيسة البلاد والمستشارة وعدد من كبار المسئولين في البلاد.

 

وتقرر نقل جميع صلاحيات الرئيس إلى نائبه ميينت سوي، ووفقا لمحطة تابعة للجيش في ميانمار، فيما قرر قادة جيش ميانمار نقل جميع السلطات السياسية إلى القائد العام لجيش ميانمار، مين أوج هلينج.

 

وكان أعلن الحزب الحاكم في ميانمار، اعتقال زعيمة البلاد، أون سان سو تشي، ورئيس البلاد، وعدد من كبار المسئولين في البلاد.

 

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من التوتر المتصاعد بين الحكومة المدنية والجيش القوي الذي أثار مخاوف من حدوث انقلاب في أعقاب انتخابات يقول الجيش إنها مزورة.

 

وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم ميو نيونت إلى وكالة رويترز إن المستشارة ورئيس الدولة وين مينت، وزعماء آخرين "اختطفوا" في الساعات الأولى من الصباح.

 

وكان الجيش قد أعرب عن التزامه بدستور البلاد. وأصدر بيانًا أوضح فيه أنه أُسيء فهم تصريحات قائده، لكنه لم يدحض بشكل واضح احتمال وقوع انقلاب وشيك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميانمار الجيش في ميانمار الجيش احتجاز عدد من القيادات

أخبار تهمك

مدافع أوغندي يحطم رقم رونالدو القياسي

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد سمير يكشف طلب مفاجئ من شيكابالا في مباراة الزمالك وطلائع الجيش بكأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي يدرس الرحيل بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 14 ساعة

محمود علاء يثير أزمة جديدة في الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

533 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن صناعة مشتقات البلازما الدقيقة

منذ حوالي 15 ساعة

أوناجم يوجه رسالة إلى الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

رد فعل ميسي على تسريب عقده مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة الثانية والعشرين

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

منظمة تطالب بمقاضاة جيش ميانمار على انتهاكاته بحق الروهينجا

الأمم المتحدة تطالب ميانمار بإبعاد الجيش عن السياسة بعد أزمة الروهينجا

عاجل.. جيش ميانمار يعلق جميع أنشطته

بورما تفرج عن صحفيين من "رويترز"

القوميون في ميانمار ينظمون مظاهرات مؤيدة للجيش وسط توترات مع الحكومة

برلمان ميانمار يعرقل محاولة حزب "سو كي" لتقليص سلطة الجيش

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

10:37 م

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

07:40 ص

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

06:30 م

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

10:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع