أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-1-2021 في السوق المصري

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:30 ص
اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 1-2-2021
اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 1-2-2021
الفجر الاقتصادي

أستقرت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الاثنين 1-2-2021، لتواصل بذلك الحفاظ على مستويتها السعرية وسط تحركات بين الارتفاع والانخفاض الطفيف خلال الفترة الماضي.

 

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 1-2-202:

أفتتحت اسعار الذهب أولي تعاملات شهر فبراير 1-2-2021، عند جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 812 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 696 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 928 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6496 جنيهًا، وهي نفس ااسعار مستويات امس الأحد.

 

أسعار الذهب العالمية اليوم الاثنين 2-1-2021:

وحققت اسعار الذهب في تعاملاتها الصباحية بالأسواق العالمية ارتفاعات، حيث صعد عقب مكاسب الفضة، 0.8% إلى 1860.76 دولارللأونصة  في المعاملات الفورية وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1863.40 دولار.

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