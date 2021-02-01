محمد فراج ينضم لقائمة أبطال "ضد الكسر"مع نيللي كريم

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يشارك الفنان محمد فراج في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ضد الكسر"، مع الفنانة نيللي كريم، ويُعد المسلسل التعاون الرابع بينهما بعد تقديمهم لمسلسل "تحت السيطرة"، "سقوط حر"، المسلسل الإذاعى "اعترافات خوخة"،والمسلسل تدور أحداثه في إطار درامي واجتماعي.



مسلسل "ضد الكسر" من إخراج أحمد خالد، تأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو بطولة لقاء الخميسي، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد، هشام إسماعيل، عارفة عبد الرسول.



وفي سياق آخر، يشارك محمد فراج في السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسل "تقاطع طرق" للفنانة منى زكي، ومسلسل "الملك" مع عمرو يوسف، ومسلسل "الاختيار"، بجانب النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي.











