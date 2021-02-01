موعد مباراة توتنهام المقبلة فى الدوري الإنجليزي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:10 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
خسر نادي توتنهام هوتسبير أمام نظيره نادي برايتون بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

ومن المقرر أن يواجه نادي توتنهام نظيره نادي تشيلسي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

وتقام المباراة بين الفريقين يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن. 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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