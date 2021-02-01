موعد مباراة توتنهام المقبلة فى الدوري الإنجليزي

خسر نادي توتنهام هوتسبير أمام نظيره نادي برايتون بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن يواجه نادي توتنهام نظيره نادي تشيلسي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وتقام المباراة بين الفريقين يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.



