العراق يعلن انطلاق عملية " أسود الجزيرة" لتعقب عناصر إرهابية غربي البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، صباح اليوم الاثنين، عن انطلاق عملية " أسود الجزيرة"، لتعقب عناصر إرهابية في منطقة الجزيرة غربي البلاد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، اعتقلت الاستخبارات العراقية، ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك، 250 شمال بغداد، بحسب موقع "السومرية نيوز".

وأصدرت مديرية الاستخبارات في كركوك، بيانًا ذكرت فيه أن الموقوفين الثلاثة يعملون ضمن الخلايا النائمة لعصابات داعش الإرهابية في المحافظة.

وقد نفذت قوة عراقية مشتركة، صباح اليوم الخميس، عملية أمنية جنوبي كركوك لملاحقة عناصر من تنظيم داعش.