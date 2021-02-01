رد فعل ميسي على تسريب عقده مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني حسم قراره باتخاذ إجراء قانوني بشأن واقعة تسريب عقده مع البلوجرانا.

ونشرت صحيفة إل موندو الإسبانية تفاصيل وكواليس عقد ميسي بالكامل الذي وقعه في 2017 مع برشلونة وينتهي في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن العقد ينص على حصول ميسي على 555.237.619 يورو بالمكافآت لكن البرغوث الأرجنتيني حصل على 92% فقط من قيمة عقده والتي تبلغ 511.540.545 يورو.

وألمحت صحيفة ماركا الإسبانية أن ميسي يقوم بدراسة الرد على واقعة تسريب عقده، حيث سيتخذ محامي النجم الأرجنتيني إجراءات قانونية ضد العديد من الأشخاص.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن ميسي سيقاضي الصحيفة التي نشرت الخبر بالإضافة إلى الأشخاص الخمسة الذين كانوا على علم بهذا العقد داخل برشلونة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الأشخاص الخمسة هم جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق وأوسكار جراو المدير العام للنادي وكارليس توسكيتس القائم بأعمال رئيس برشلونة بالإضافة إلى شخصين آخرين.



