اسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الاثنين 1-2-2021 بالبنوك المصرية

افتتحت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليو م الأثنين أول تعاملات شهر فبراير على استقرار، مع ترقب حسم البنك المركزي لقرار الفائدة عل العملة المحلية نهاية هذا الاسبوع.





أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري1-2-2021 :

- سعر الدولار في البنك المصري الخليجي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبي

- سعر الدولار في بنك مصر ايران: 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في بنك الاهلي اليوناني:15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

الدولار في بنك عودة: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

-سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

-سعر الدولار في بنك الأسكندرية: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

-سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

-سعر الدولار بنك مصر والأهلي :15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء الدولار :

وسجل الدولار أعلى سعر لشرائه في بنك كريدي اجريكول مصر بقيمة 15.68 جنيه، مقابل 15.69 جنيه للبيع.

أقل سعر بيع الدولار:

وبلغ أقل سعر بيع الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية عند 15.69 جنيه للبيع، مقابل 15.59 جنيه للشرا