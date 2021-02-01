اسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الاثنين 1-2-2021 بالبنوك المصرية
افتتحت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليو م الأثنين أول تعاملات
شهر فبراير على استقرار، مع ترقب حسم البنك المركزي لقرار الفائدة عل العملة
المحلية نهاية هذا الاسبوع.
أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري1-2-2021 :
- سعر الدولار في البنك المصري الخليجي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبي
- سعر الدولار في بنك مصر ايران: 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه
للبيع.
- سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه
للبيع.
- سعر الدولار في بنك الاهلي اليوناني:15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه
للبيع.
الدولار في بنك عودة: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.
-سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77
جنيه للبيع.
-سعر الدولار في بنك الأسكندرية: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.
-سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه
للبيع.
-سعر الدولار بنك مصر والأهلي :15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.
أعلى سعر شراء الدولار :
وسجل الدولار أعلى سعر لشرائه في بنك كريدي اجريكول مصر بقيمة 15.68
جنيه، مقابل 15.69 جنيه للبيع.
أقل سعر بيع الدولار:
وبلغ أقل سعر بيع الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية عند 15.69
جنيه للبيع، مقابل 15.59 جنيه للشرا
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