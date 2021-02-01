اسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الاثنين 1-2-2021 بالبنوك المصرية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:22 ص
الدولار
الدولار
الفجر الاقتصادي

افتتحت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليو م الأثنين أول تعاملات شهر فبراير على استقرار، مع ترقب حسم البنك المركزي لقرار الفائدة عل العملة المحلية  نهاية هذا الاسبوع.


أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري1-2-2021 :

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبي

سعر الدولار في بنك مصر ايران: 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الاهلي اليوناني:15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

 

الدولار في بنك عودة: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

 

-سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

 

-سعر الدولار في بنك الأسكندرية: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

 

-سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

 

-سعر الدولار بنك مصر والأهلي :15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

 

 

 

أعلى سعر شراء الدولار :

 

وسجل الدولار أعلى سعر لشرائه في بنك كريدي اجريكول مصر بقيمة 15.68 جنيه، مقابل 15.69 جنيه للبيع.

 

أقل سعر بيع الدولار:

 

وبلغ أقل سعر بيع الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية عند 15.69 جنيه للبيع، مقابل 15.59 جنيه للشرا

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