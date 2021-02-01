الأرصاد تكشف سبب ارتفاع الحرارة رغم فصل الشتاء

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:46 ص
بوابة الفجر
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن سبب ارتفاع درجات الحرارة هذه الفترة على الرغم من أننا في فصل الشتاء الذي يتميز بانخفاض الحرارة والبرودة القارصة.

وأكدت الأرصاد الجوية أن هناك منخفض جوي يشبه منخفضات الربيع من حيث الخصائص الممثلة في ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة العالية، تغيب معه الأجواء الشتوية يؤثر في الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت الهيئة، أن المنخفض يؤثر بشكل كبير على غرب البلاد ويصاحبه سقوط أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، وتكون الأمطار متفاوتة الشدة على أغلب الأنحاء.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنيين متابعة النشرات واتباع التعاليم لتفاديموجة الطقس السيئة.

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