حيلة بسيطة توقف انتشار فيروس كورونا داخل السيارة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
كشفت دراسة جديدة عن حيلة بسيطة تعمل على إيقاف انتشار فيروس كورونا داخل السيارة، خاصة حال إغلاق نوافذها بشكل كامل.

وكشفت دراسة حديثة، عن احتمال انتقال فيروس كورونا المستجد بين أشخاص يستقلون السيارة نفسها، نظرا لقربهم الشديد من بعضهم البعض، بالإضافة إلى أن الكمامة لا تحمي بالمعنى المطلوب  نظرا لأن جزيئات متناهية الصغر من الهواء تنبعثُ منك في كل مرة تتنفس فيها، وفقا لما أكده عالم الفيزياء، في جامعة ماساشوستس، فارغيسي ماتاي.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، قام الباحث ماتاي وأسيمانشو داس وجيفري بيلي وكينيث برور، بإنشاء نظام محاكاة بالكمبيوتر لأجل التقريب مما يكون عليه انتشار الفيروس داخل السيارة.

وأظهرت الدراسة، حيلة بسيطة من شأنها وقف انتشار كورونا داخل السيارة وهو؛ أن فتح نوافذ السيارة من شأنه أن يحدث تيارات هوائية مفيدة بالداخل، وبالتالي، فإن هذه الخطوة ناجحة في الوقاية من انتشار وباء "كوفيد 19" داخل السيارات.

وحال إغلاق النوافذ الأربعة فقد كشفت دراسة بهذا الأمر أن 8 من بين كل 10 جزيئات هواء يتنفسُها أحد الراكبين، تستطيع الوصول إلى الراكب الآخر.

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