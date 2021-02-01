طريقة إلغاء متابعة شخص لك على تويتر × 5 خطوات

من السهل جدا أن تقوم بحظر شخص يقوم بمتابعتك على تويتر، ولكن الشخص هذا سيكتشف أنك قمت بحظره، وهذا سيسبب لك مشاكل كثيرة أنت في غنى عنها، لذا سنقدم لك طريقة إلغاء متابعة شخص لك على تويتر دون حظره، ويمكن لهذه الحركة إلغاء متابعته لك وعدم ظهورك لبعض الوقت، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

1. افتح تويتر وانتقل إلى صفحة الملف الشخصي للمستخدم الذي تريد إلغاء متابعته.

2. حدد النقاط الثلاث في أعلى الصفحة.

3. في القائمة المنسدلة، اختر "Blockuser".

4. في النافذة المنبثقة، أكد أنك تريد حظر المستخدم عن طريق تحديد "حظر".

5. ستحتوي صفحة الملف الشخصي للمستخدم الآن على زر محدد بعلامة "محظور"، اضغط عليه ثم في النافذة المنبثقة، اضغط على "Unblockuser".