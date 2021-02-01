وصفة خل التفاح للحصول على شعر لامع

هناك مجموعة من فوائد خل التفاح للشعر، حيث أن خل التفاح يعمل على تعزيز درجة نعومة ونضارة وزيادة معدل نمو الشعر والتخلص من عدّة مشاكل تصيبه مثل القشرة، جفاف، والتهابات فروة الرأس، وضعف البصيلات، وغيرها.





ويمكن استخدام خل التفاح للشعر؛ عبر خلط ربع كوب من خل التفاح مع كوبين من الماء ليكون بمثابة غسول، وتطبيقه على الشعر والبدء في تدليك فروة الرأس به لمدة 5 دقائق على الأقل، ثم غسل الشعر بالماء. مع ضرورة تكرار ذلك مرة واحدة في الأسبوع.





ولخل التفاح العديد من الفوائد الاخرى حيث أنه مهم في علاج تكييس المبايض والتخلص من الالتهابات وفي علاج حب الشباب





ويساعد خل التفاح على خفض ضغط الدم؛ وذلك بسبب احتوائه على حمض الخليك، الذي يمتلك تأثيراً خافضاً لضغط الدم، وتحسين مستويات الكولسترول في الدم