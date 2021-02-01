نصائح للتعامل مع زوجك العنيد خلال فترة الحجر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:05 ص
بوابة الفجر
نقدم لكِ أهم النصائح لتتعاملي مع زوجك العنيد أثناء فترة الحجر الصحي، وطريقة منح شريك الحياة مساحة من الخصوصية:

- تعاملك مع الرجل العنيد هو اكتشاف قوة نفسك لأن الرجل العنيد صعب التغيير ولا تجبريه على التغيير لأنه لا يسمح لك بذلك.

- لا تناقشي الرجل العنيد وأنت تشعرين بالغضب أو عصبية، لأن ذلك لن يكون في صالحك.

- سيطري على مشاعرك وتحلي بالثقة والصبر، ووضحي وجهك نظرك بكل هدوء.

- اختاري بعناية شديدة الكلمات التي ستستخدمينها في النقاش مع الرجل العنيد، وابتعدي تماماً عن الكلمات التي تظهر فيها بقوة أنه مخطئ.

- تحدثي مع الرجل العنيد وجهاً لوجه؛ لأن ذلك سيقلل احتمالية الفهم الخطأ للكلمات.

- اختاري الوقت المناسب لتتحدثي فيه مع الرجل العنيد لتقليل المشكلات.

- لا تمارسي العند مع الرجل العنيد من أجل العناد واستمعي لوجة نظره أولا.

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