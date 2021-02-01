نصائح للتعامل مع زوجك العنيد خلال فترة الحجر
الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:05 ص
نقدم لكِ أهم النصائح لتتعاملي مع زوجك العنيد أثناء فترة الحجر الصحي، وطريقة منح شريك الحياة مساحة من الخصوصية:
- تعاملك مع الرجل العنيد هو اكتشاف قوة نفسك لأن الرجل العنيد صعب التغيير ولا تجبريه على التغيير لأنه لا يسمح لك بذلك.
- لا تناقشي الرجل العنيد وأنت تشعرين بالغضب أو عصبية، لأن ذلك لن يكون في صالحك.
- سيطري على مشاعرك وتحلي بالثقة والصبر، ووضحي وجهك نظرك بكل هدوء.
- اختاري بعناية شديدة الكلمات التي ستستخدمينها في النقاش مع الرجل العنيد، وابتعدي تماماً عن الكلمات التي تظهر فيها بقوة أنه مخطئ.
- تحدثي مع الرجل العنيد وجهاً لوجه؛ لأن ذلك سيقلل احتمالية الفهم الخطأ للكلمات.
- اختاري الوقت المناسب لتتحدثي فيه مع الرجل العنيد لتقليل المشكلات.
- لا تمارسي العند مع الرجل العنيد من أجل العناد واستمعي لوجة نظره أولا.