طرق مذهلة للعناية بالأظافر في الشتاء

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
تحتاج الأظافر للترطيب المستمر وخاصة في الشتاء لأنها تكون أكثر عرضة للتقصف ولحمايتها من التلف والتقصف في الشتاء اتبعي الطرق التالية:

إدخال روتين ترطيب الأظافر إلى نظام حياتكِ اليومي عن طريق شراء مستحضر غني بزيت الجوجوبا، وجوز الهند، والفيتامين E وتطبيقة بالنهار يوميا.

استخدمي زيت الجسم وطبّقيه يوميًّا على يديكِ وتحديدًا أظافرك للتخلص من التقصف نهائيا.

احرصي على استخدام عصا تنظيف الأظافر، وتمريرها بين الأظافر بعد تعقيمها يوميا.

نزع الجلد الميّت حول الأظافر، للسماح لها بالتنفس وبالتالي تتغلل مكونات الترطيب إلى الأعماق وهذه الخطوة شهريا.

احرصي على ترطيب أظافركِ قبل النوم بكريمات سميكة.

تناولي الطعام المتكامل والمأكولات الغنيَّة بالسوائل، كالعصائر والمياه بكثرة.

خلطة مذهلة لحماية أظافرك من التقصف:
ملعقتان كبيرتان من العسل
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
ملعقة صغيرة من عصير الليمون
ملعقة صغيرة من الملح الخشن
اخلطي هذه المكونات جيدًا، ثم ضعي الخليط على كل يديكِ
أُتركي أظافركِ بالخليط لمدة 15 دقيقة
أُفركي يديكِ جيدًا قبل غسلها

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